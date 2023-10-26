İstanbul trafiği patlayan su borusu nedeniyle kilitlendi Sarıyer'de sabah saatlerinde su borusunun patlamasıyla trafik yoğunluğu yaşandı. Kazı çalışmaları da sürücülerin ilerlemesini engelledi.

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DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Bölgede oluşan trafik yoğunluğu sürücüleri çileden çıkardı.

Nedeninin ise henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayan su borusu olduğu öğrenildi.

İSKİ'ye haber verildi

Ardından borudaki su, tazyikli bir şekilde caddeye ve çevreye yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İSKİ ekipleri gönderildi.

İş makineleriyle caddede kazı başlatan ekiplerin, su borusunun onarılması çalışmaları devam ediyor.

Trafik kilitlendi

Patlayan su borusu ve kazı çalışmaları nedeniyle Büyükdere Caddesi'nin Hacıosman-Maslak istikametinde yoğun trafik oluştu.

Araç trafiği metrelerce uzadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)