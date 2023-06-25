İstanbul trafiği şehir dışına taşınıyor: Trafik yoğunluğunda büyük düşüş
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Kurban Bayramı’na artık sayılı günler var…

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

Sabah saatlerinde yoğunluk oluştu

Bayrama günler kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman yoğunluğu oluştu.

Trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 18'e düştü

Ancak kentin dışına çıkan trafik nedeniyle yollar bir süre sonra boşaldı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15'e kadar düştü.

İstanbul trafiği şehir dışına taşınıyor: Trafik yoğunluğunda büyük düşüş