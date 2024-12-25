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İstanbul, CHP belediyeciliğinin eline düştü...

2019'dan bu yana CHP'nin yönettiği Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı, tarihi varlıklarıyla bir dünya başkenti olan İstanbul, birçok sorunla boğuşuyor.

Bunların başında ise trafik geliyor.

Özellikle son dönemde kara ulaşımı ve toplu taşıma güzergahlarında tam anlamıyla bir keşmekeş yaşanıyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK KEŞMEKEŞİ

Sık sık tarihi yoğunluk oranlarına ulaşan İstanbul trafiği, İstanbulluları kelimenin tam anlamıyla hayattan soğutuyor.

Hele 1-2 damla yağmurun düştüğü, mesai başlama ve bitiş saatleri... Trafik tam bir kördüğüme dönüşüyor.

Bu durum hem İstanbulluların hem de tüm Türkiye'nin gündeminde.

Sosyal medyada şikayetler dağ gibi büyürken bir yandan da İstanbul'u idare edenler eleştirilerin hedefinde.

Bu kapsamda İstanbul trafiğinin yüzde 89 yoğunluğa ulaştığı anlardan birinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adına açılmış bir parodi hesapta dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"İYİ Kİ VARSIN ATAM"

İstanbul yönetimini ti'ye alan paylaşımda, trafik yoğunluğu tam da İmamoğlu'nun sorunları örtme alışkanlığıyla örtüşecek bir benzerlikle olumlanıyor.

Paylaşımda, durma noktasına gelmiş trafik görüntülerine, "Türk bayrağımızın aşık olduğumuz kırmızı beyaz renkleriyle yollarımızı boyayarak Atatürk’e şükran borçlu olduğumuz Cumhuriyetimizi her akşam tekrar yaşatıyoruz. İyi ki varsın Cumhuriyet. İyi ki varsın Atam." notu eşlik ediyor.

Söz konusu parodi hesabın bu mizahi eleştirisi sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımlarından biri olurken binlerce beğeni aldı.