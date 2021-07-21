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    İstanbul trafiğinde bayram rahatlaması

    İstanbul trafiğinde bayram rahatlaması

    Binlerce vatandaşın kenti terk etmesinin ardından yollar boş kaldı. Trafikteki rahatlama, yoğunluk haritasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 09:45
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    9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte vatandaşlar, soluğu ya memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde aldı.

    Özellikle Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da yaşayanlar, işlerine gidiş ve dönüşlerde trafik yoğunluğuyla karşılaşıyor.

    İSTANBUL'UN TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI

    Bayramın gelmesiyle şehir dışına çıkan İstanbulluların ardından kentin trafiğinde rahatlama meydana geldi.

    İBB'nin trafik haritasında yoğunluğun yüzde 2'ye kadar gerilediği, normalde sıklıkla kırmızı renkte görülen güzergahların yeşil renge büründüğü görüldü.

    EN FAZLA GÖÇ EGE'YE

    Kent genelindeki ana arterlerde trafik sakin seyrediyor. Öte yandan, bayramda ülke genelinde 10 milyon kişi ve 10 milyar TL'lik seyahat ekonomisi bekleniyor.

    Bu arada İstanbul'dan en fazla göçün ülkemizin gözde tatil mekanlarından Bodrum'a, Marmaris'e ve Fethiye'ye yaşandığı kaydedildi.

    İstanbul trafiğinde bayram rahatlaması #1

    İstanbul trafiğinde bayram rahatlaması #2

    İstanbul trafiğinde bayram rahatlaması #3

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