İstanbul trafiğinde çakarlı gelin arabası görüldü

Haber Merkezi
Trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlarda bulunan çakar ve tepe lambası kullanımı son yıllarda hızla yaygınlaştı.
Hal böyle olunca trafikte insanlar neredeyse her yerde sürekli arkalarında kornaya basıp, kendilerinden ısrarla yol isteyen çakarlı araçları görmeye başladı..
Haksız bir şekilde yol hakkı talep eden çakarlı araçlar kesilen cezalara rağmen gün geçtikçe çoğalıyor.
Son olarak İstanbul'da ortaya çıkan görüntülerde, sürücüleri şaşırttı.
ÇAKARLI GELİN ARABASI
Trafiğin ortasında çakarlı gelin arabası, düğün konvoyunda görüldü.
OTOYOLDA LASTİK YAKIP EGZOZ PATLATTILAR
Konvoydaki diğer sürücüler ise otoyolda lastik yakarak egzoz patlatarak trafiği tehlikeye düşürdü.
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