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    İstanbul trafiğinde ilk okul günü yoğunluğu

    Yüz yüze eğitime yeniden başlanması ile birlikte İstanbul'da akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarında ve trafikte yoğunluk yaşandı.
    • DHA
    • 06.09.2021 - 18:38
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 18:39
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    İstanbul trafiğinde ilk okul günü yoğunluğu

    Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıl ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başladı.

    Milyonlarca öğrencinin okullarına dönmesiyle birlikte İstanbul'da akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı.

    YOĞUNLUK YÜZDE 62'YE ULAŞTI

    İBB trafik yoğunluk haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 62 olarak ölçüldü.

    Cevizlibağ Metrobüs durağında kalabalık görüldü.

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