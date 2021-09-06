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- İstanbul trafiğinde ilk okul günü yoğunluğu
İstanbul trafiğinde ilk okul günü yoğunluğu
Yüz yüze eğitime yeniden başlanması ile birlikte İstanbul'da akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarında ve trafikte yoğunluk yaşandı.
- DHA
- 06.09.2021 - 18:38
- Güncelleme : 06.09.2021 - 18:39
Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıl ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başladı.
Milyonlarca öğrencinin okullarına dönmesiyle birlikte İstanbul'da akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı.
YOĞUNLUK YÜZDE 62'YE ULAŞTI
İBB trafik yoğunluk haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 62 olarak ölçüldü.
Cevizlibağ Metrobüs durağında kalabalık görüldü.