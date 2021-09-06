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İstanbul trafiğinde ilk okul günü yoğunluğu

İstanbul trafiğinde ilk okul günü yoğunluğu

Yüz yüze eğitime yeniden başlanması ile birlikte İstanbul'da akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarında ve trafikte yoğunluk yaşandı.