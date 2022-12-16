Akan trafikte ilerleyen sürücü, önündeki araca arkadan çarptı. Kazaya öfkelenerek araçlarından inen iki sürücünün yumruklu kavgaya karıştığı anlar kayda alındı.

Megakent İstanbul'un yoğun trafiği, çoğu zaman sürücüler arası gerginliğe neden oluyor.

Yaşanan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü olaylardan biri de Ensonhaber Whatsapp hattına ulaştı.

Akan trafikte ilerleyen bir araç, önündeki araça arkadan çarptı.

Yumrukla saldırdılar

Kaza sonrasında araçlarından inen sürücüler, birbirine girdi.

Ortalık kısa sürede savaş alanına dönerken, sürücüler birbirilerine yumrukla saldırmaya başladı.

Kavgayı ayrımaya çalışan bir diğer sürücü ise olaya müdahale edemeyeceğini anlayınca yoluna devam etti.

İşte o anlar...

İstanbul trafiğinde kaza yapan sürücüler birbirine girdi VİDEO