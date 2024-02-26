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İstanbul trafiğinde şoke eden görüntüler: Camdan çıkıp öpüştüler

İstanbul trafiğinde şoke eden görüntüler: Camdan çıkıp öpüştüler Trafikte seyir halindeyken camlardan dışarı çıkıp öpüşen ve dans eden çiftin o görüntüleri, diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.