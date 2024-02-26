İHA
İstanbul'da vatandaşlar gördüklerine inanamadı...
Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde, Sefaköy E-5 karayolu Avcılar istikametinde ilginç bir olay yaşandı.
Camdan çıkarak dans ettiler
Trafikte seyir halindeki aracın sunroof'undan ve camından çıkan bir erkek ve kadın, canlarını hiçe sayarken trafikte bulunan diğer araçları tehlikeye attı.
Seyir halindeyken camdan çıkıp öpüşerek ve dans ederek ilerleyen ikiliyi gören vatandaşlar şoke oldu.
O anlar kamerada
Çiftin o anları, diğer sürücülerin cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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