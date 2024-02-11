İHA
İstanbul trafiği dün görenleri şaşkına çeviren anlara sahne oldu.
Seyir halinde ilerleyen bir sürücü trafik polisi tarafından durduruldu.
Durdurulan sürücü, polisin talimatlarına uymayarak mukavemet gösterdi.
Polisin üzerine yürüdü
Olayın ardından polis tarafından uyarılan sürücü, havaya açılan ateşe rağmen durmadı.
Şahsın polisin üzerine doğru yürüdüğü görüldü.
Yaşanan bu tehlikeli olay sırasında polis havaya ateş açtı.
Ekipler havaya ateş açmak zorunda kaldı
Ekipler daha sonra sürücüyü etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunmak zorunda kaldı.
Sürücünün polise karşı gösterdiği hareket, çevredeki vatandaşların da şaşkınlıkla izlemesine neden oldu.
O anlar böyle kaydedildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış