İstanbul trafiğinde tehlikeli anlar: Araç sürücüsü polisin üzerine yürüdü İstanbul'da durdurulan bir araç sürücüsü polislerin üzerine yürüdü. Polise mukavemet gösteren şahıs havaya ateş açılarak durduruldu.

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İHA

İstanbul trafiği dün görenleri şaşkına çeviren anlara sahne oldu.

Seyir halinde ilerleyen bir sürücü trafik polisi tarafından durduruldu.

Durdurulan sürücü, polisin talimatlarına uymayarak mukavemet gösterdi.

Polisin üzerine yürüdü

Olayın ardından polis tarafından uyarılan sürücü, havaya açılan ateşe rağmen durmadı.

Şahsın polisin üzerine doğru yürüdüğü görüldü.

Yaşanan bu tehlikeli olay sırasında polis havaya ateş açtı.

Ekipler havaya ateş açmak zorunda kaldı

Ekipler daha sonra sürücüyü etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunmak zorunda kaldı.

Sürücünün polise karşı gösterdiği hareket, çevredeki vatandaşların da şaşkınlıkla izlemesine neden oldu.

O anlar böyle kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)