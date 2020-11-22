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İstanbul trafiğinde tehlikeli manzaralar kamerada

İstanbul trafiğinde tehlikeli manzaralar kamerada

D-20 Karayolu'nda bir sürücü, taksisini arka kapısı açık halde kullanırken bir başka sürücü ise kullandığı çekiciye bir minibüs ile otomobili üst üste koyarak trafikte ilerledi.