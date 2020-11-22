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    İstanbul trafiğinde tehlikeli manzaralar kamerada

    D-20 Karayolu'nda bir sürücü, taksisini arka kapısı açık halde kullanırken bir başka sürücü ise kullandığı çekiciye bir minibüs ile otomobili üst üste koyarak trafikte ilerledi.
    • DHA
    • 22.11.2020 - 16:16
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 16:27
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    İstanbul trafiğinde tehlikeli manzaralar kamerada

    İstanbul'da öğlen saatlerinde D-20 Karayolu İstanbul Havalimanı istikametinde kaydedilen görüntüler trafikte korku dolu anlar yaşattı.

    Karayolunda seyir halinde olan bir sürücü, arka kısmına koyduğu eşya nedeniyle kullandığı taksinin kapısını kapatamadı.

    OTOBANDA KAPISI AÇIK İLERLEDİ

    Arka kapısı açık şekilde ilerleyen taksi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre bu şekilde trafikte ilerleyen taksi, trafiği ve diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü.

    İstanbul trafiğinde tehlikeli manzaralar kamerada ViDEO

    İstanbul trafiğinde tehlikeli manzaralar kamerada #1

    ARAÇLARI ÜST ÜSTE KOYARAK YOLA ÇIKTI

    Trafiği tehlikeye düşüren ikinci görüntü ise Mahmutbey-Sultangazi yolunda kaydedildi.

    Sultangazi yönünde ilerleyen bir çekicinin, minibüs ve otomobili üst üste koyarak trafikte ilerlediği görüldü.

    İstanbul trafiğinde tehlikeli manzaralar kamerada #2


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