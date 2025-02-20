İstanbul trafiğine kar etkisi: Yollar boş kaldı

Haber Merkezi

İstanbul, dün kar yağışı etkisinin altına girdİ.

Kar yağışının akşam saatlerinde hızının artırmasının ardından, kentte trafik yüzde 90'a çıktı.

Öyle ki işten çıkan ve evine ulaşmak isteyen vatandaşlar, saatlerce yollarda bekledi.

Bugün kar yağışının etkisini artıracağını Meteoroloji ve AKOM'un söylemesi üzerine de okullar tatil edildi.

Bu durum İstanbul trafiğini dün yaşanan kabustan sonra bir nebze de olsa rahatlattı.

GÜZERGAHLAR BOŞ KALDI

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı ve yapılan uyarılar nedeniyle birçok sürücü özel araçlarıyla trafiğe çıkmadı. Birçok güzergah alışılmışın aksine boş kaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 29

D-100 kara yolu ve TEM'de trafiğin oldukça rahat olduğu gözlenirken, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 29 ölçüldü.

KAR YAĞIŞI ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Kar yağışının bugün de etkisini sürdürmesi beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Cuma ve Cumartesi günü kar yağışının tipi şeklinde şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.