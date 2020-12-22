İstanbul trafiğine yapay zeka formülü

Yapay zeka formülü ile araç yoğunluğuna göre trafik ışıklarının bekleme süreleri belirlenecek, alternatif rotalar oluşturulacak.

İstanbul'un yıllardır çözülemeyen trafik sorununa çözüm aranıyor.

Özellikler mesai saatlerinin başlangıcında ve bitişinde İstanbulluları çileden çıkaran trafik sorununa bugüne kadar çeşitli formüller üretildi, ancak hiçbirinde çözüm bulunamadı.

İstanbul trafiği için son formül ise yapay zeka teknolojisi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSBAK tarafından trafik sorununa yapay zeka ile çözüm aranıyor.

Özellikle trafik ışıklarında harcanan zamanı azaltmak ve yolları verimli kullanmak üzere hazırlanan proje kapsamında, yoğunluk yaşanan noktalarda rahatlık sağlanması amaçlanıyor.

TRAFİK IŞIKLARINA YAPAK ZEKA İLE DÜZENLEME

İstanbul’da bazı noktalarda yapay zeka yönetiminin kullanılmaya başladığını söyleyen İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) Genel Müdürü Esat Temimhan, “Sahadaki ulaşım çözümlerinde, kavşak yönetim sisteminde, bilgilendirme panolarında ve diğer sinyalizasyon sistemlerinde verileri anında işleyerek sahada sensörler aracılığıyla elde ettiğimiz bilgileri toparlayıp trafiğe kısa sürede çözüm getirmesini sağlayacağız. Yapay zeka ile araç algılama sistemleri söz konusu. İstanbul’da Demirciler’de araç sayımı ve Bağdat Caddesi’nde bisiklet ve scooter kullanıcılarını takip ediyoruz. En öncelikli konu aldığımız verileri işlemek. Amacımız bu verileri işleyerek sahaya müdahalede bulunmak. Yollarda, sıkışan noktalarda çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Buna çözüm olarak da trafik sinyal lambalarının daha farklı şekilde kullanılması, yönlendirmenin farklı bir şekilde yapılması. İBB trafik uygulamasında da alternatif rotaları göstererek yolların verimli kullanılmasını sağlamak.” dedi.

ARAÇ YOĞUNLUĞUNA BAĞLI OLARAK SÜRELER DEĞİŞİYOR

İSBAK Ar-Ge Müdürü Hakan Çelik de yapay zeka projesini şu sözlerle anlattı;

“Kavşaktaki araçları sayabiliyorum, sınıflandırmasını yapabiliyorum. Araçların yoğunluklarını ölçüyoruz. Araç yoğunluğuna bağlı olarak araç sinyalizasyon sürelerini değiştiriyoruz. Bu sayede ışık yönetim sistemi sağlamış oluyoruz. Yapmış olduğumuz denemelerde yüzde 98 oranında bir başarı elde ettik. Buradaki talebe göre de ana hattı durduruyor ya da durdurmuyor.”