İstanbul, trafik yoğunluğunda dünyada ilk sırada

En yoğun nüfusun yaşadığı kentteki trafik sorunu, son yapılan araştırmada bir kez daha gözler önüne serildi.

Megakent İstanbul'da trafik sorunu gün geçtikçe daha karmaşık bir hal alıyor.

Türkiye'nin en kalabalık nüfusa sahip şehrindeki durum, son yapılan araştırmaya yansıdı.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNDA İSTANBUL ZİRVEDE

Amsterdam merkezli navigasyon sistemleri firması TomTom'un paylaştığı veriler, İstanbul'un trafik yoğunluğunda dünya metropolleri sıralamasında ilk sırada olduğunu gösteriyor.

YÜZDE 62'LİK ORAN

Buna göre İstanbul'daki söz konusu yoğunluk yüzde 62 olarak kayıtlara geçti. Kentte trafikte bir yılda kaybedilen vaktin 142 saat olduğu belirtildi.

Özellikle iş çıkış saatlerinde ve yağışlı havalarda meydana gelen trafik sıkışıklığı, İstanbul'da yaşayan sürücülerin sıklıkla karşılaştığı bir durum.

MOSKOVA, KİEV, BOGOTA...

İstanbul'u yüzde 61 ile Moskova, yüzde 56 ile Kiev, yüzde 55 ile Bogota ve yüzde 53 ile Mumbai izliyor.

SIRALAMADA İZMİR VE ANKARA'NIN YERİ

Tokyo yüzde 43 ile 17'nci, İzmir yüzde 37 ile 29'uncu sırada yer aldı. Listedeki sıralamaya göre, Atina 31'inci, Paris 37'nci ve New York 43'üncü sırada bulunuyor.

Başkent Ankara yüzde 34'lük trafik yoğunluğu ile listenin 50'nci, Londra ise 55'inci sırasında kayıtlara geçti.

İstanbul'da trafik yoğunluğu ViDEO