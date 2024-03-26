İstanbul turizme hızlı başladı: İlk 2 ayda 2 milyon 457 bin 518 turist geldi İstanbul ilk 2 ayda 2 milyon 457 bin 518 yabancı ziyaretçi ağırladı. Böylelikle İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,08 artış gösterdi.

İHA

Dünya turizminin göz bebeği İstanbul 2024 yılının ilk 2 ayında 2 milyon 457 bin 518 yabancı ziyaretçi ağırladı.

İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,08 artış gösterdi.

Türkiye’ye ilk 2 ayda gelen 4 milyon 341 bin 606 yabancı ziyaretçi sayısının yarısını ağırlayan İstanbul’u, şubat ayında en çok Ruslar tercih etti.

İstanbul turizmde yine lokomotif: İlk iki ayda 2 milyon 457 bin 518 turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre şubat ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,14 artışla 1 milyon 291 bin 522 yabancı ziyaretçi ağırlayan İstanbul, Türkiye turizminin de lokomotifi oldu.

İstanbul’a şubat ayında giriş yapan en çok ziyaretçiyi 138 bin 957 kişi ile Rusya Federasyonu oluştururken 95 bin 465 kişi ile Almanya ikinci, 75 bin 312 kişi ile İran üçüncü, 56 bin 430 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) dördüncü oldu.

İngiltere’yi sırasıyla 48 bin 902 kişi ile Fransa, 43 bin 415 kişi ile Suudi Arabistan ve 41 bin 472 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi.

İlk tercih İstanbul Havalimanı

İstanbul’a şubat ayında gelen yabancı ziyaretçilerin ilk tercihi, İstanbul Havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı şubat ayında, 904 bin 642 yabancı ziyaretçi tarafından tercih edildi.

Şubat ayında İstanbul’a hava yoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanı'nın payı yüzde 70,27 oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da yine şubat ayında 381 bin 508 yabancı ziyaretçi giriş yaptı.

2023'ün aynı ayına göre yüzde 19 arttı

Sabiha Gökçen Havalimanı, en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ikinci sınır kapısı olurken hava yoluyla İstanbul’a giriş yapan yabancıların yüzde 29,64’ünü oluşturdu.

Şubatta hava yoluyla İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 19,17 artarak 1 milyon 287 bin 290 oldu.

İstanbul’a geçtiğimiz ay deniz yoluyla gelen yabancı sayısı ise şubat ayında 4 bin 232 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 11,19 oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)