İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları! TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte isim listesi!

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sosyal konut için başvuru yapanlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte isim listesi...

TOKİ kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Pek çok il için TOKİ kura çekilişleri gerçekleşti ve hak sahipleri belirlenmiş oldu. İstanbul, İzmir ve Ankara TOKİ kura tarihleri ile kura çekimi gerçekleşen iller için TOKİ sonuçları sorgulama ekranı sık sık sık sorgulanmaya başlandı. Peki TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?

İlgiyle takip edilen TOKİ kura sonuçları online şekilde sorgulanabiliyor. TOKİ kura çekimlerinin gerçekletiği iller için sonuçlar TOKİ'nin resmi sitesinde bulunan sorgulama sayfasında T.C kimlik numarası vasıtasıyla sorgulanabiliyor.

TOKİ kura çekilişleri canlı yayın şeklinde gerçekleştiriliyor. TOKİ canlı yayını ise https://toki.tv/ adresi üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca TOKİ YouTube sayfası üzerinden de kura sonuçlarını canlı olarak izleyebilmek mümkün.

TOKİ kura tarihleri şu şekilde açıklandı:

1 Aralık 2022: Bolu 902 konut

1 Aralık 2022:Karaman 751 konut

2-3 Aralık 2022: Düzce 1100 konut

2-7 Aralık 2022:Konya 7 bin 655 konut

4-5 Aralık 2022: Zonguldak 1650 konut

6 Aralık 2022: Bartın 850 konut

7 Aralık 2022:Karabük 899 konut.