İstanbul - Ümraniye’de polise saldırı: 1'i ağır 2 polis yaralandı Ümraniye'de polisin silahını alan saldırgan biri kadın polis olmak üzere 2 polisi yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan saklandığı binada yakalandı.

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Haber Merkezi

İstanbul'da saat 23.45 sularında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi petrol yolu caddesi üzerinde bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle polisin silahını gasp ederek rastgele ateş açtı.

2 POLİS YARALANDI

Olay sonucu biri başından ağır olmak üzere iki polis memuru yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırgan, saklandığı binada kıskıvrak yakalandı.

Olay anı ve ateş açan şahsın yakalanma anı kameraya yansıdı.

Kadın polisin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası saldırgan, vatandaşlar tarafından linç edildi.