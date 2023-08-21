İstanbul Üsküdar'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu İstanbul Üsküdar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluşurken vatandaşlar mağdur oldu.

AA & Ensonhaber Ulaşımda yaşanan sıkıntılar İstanbulluları çileden çıkarıyor. Her geçen gün yaşanan sorunlara yenileri ekleniyor. Üsküdar'da metrobüs arızası Son olarak Söğütlüçeşme istikametine seyreden bir metrobüs, Altunizade durağında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Yolcular araçtan inerken arıza nedeniyle metrobüs yolunda araç kuyruğu oluştu. Araç arızası nedeniyle bir süre metrobüs trafiği tek şeritten kontrollü sağlandı. İhbar üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol yardım aracı sevk edildi. Ekipler arızayı gidermek için çalışma başlattı.