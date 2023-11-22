İstanbul Üsküdar'da çeşmelerden sular bulanık akıyor Peş peşe su zamları ve İSKİ'den gelen 'musluk suyu içilebilir' açıklamasından sonra Üsküdar'da musluktan bulanık su akması, akıllara Levent Kırca'nın yıllar önce hazırladığı 'İskiciğim' skecini getirdi.

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ensonhaber.com

İstanbul son 5 yılda tarihinde yaşamadığı kadar sorunu bir arada yaşadı.

Son dönemde ise sorunlardan öne çıkanı su...

Megakentte su, hem kalite hem de fiyatıyla tartışma konusu.

Uzun süreli AK Parti hizmet döneminden sonra, 2019'da yönetime gelen CHP ile birlikte suya tam tamına 9 kez zam yapıldı.

9. zam teklifi yüzde 48

Son zam isteği ise dün geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğündeki yönetimin getirdiği teklifte, yüzde 48 zam yapılarak konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 30,54 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 43,95 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 59,85 lira olması önerildi.

İSKİ'de açıklama: Musluk suyu içilebilir

Zamlar art arda gelirken suyun kalitesi ise tartışma konusu.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Sözcü'ye verdiği röportajda, İstanbul'un suyunun içilebilir olduğunu iddia etti.

Başa, açıklamalarında "İstanbul'un suyu içilebilir. Ben içiyorum." derken bu sözleri yalancı çıkartacak kanıt musluktan akmaya devam etti.

Üsküdar'da musluklardan akan bulanık su

Üsküdar'da musluklardan bulanık renkte çamurlu su aktığı ortaya çıktı.

Üsküdar'da ikamet eden vatandaşların musluktan doldurdukları bulanık su ile damacana ile satın alınan su arasıdaki farkı ortaya koyan görüntüler dolaşıma girdi.

Bardaklara doldurulan iki farklı su arasındaki berraklık farkı açıkça görüldü.

Akıllara 'İskiciğim' skeci geldi

Zam, içilebilir su açıklaması ve musluktan çamur akan görüntüler...

Bu art arda yaşananlardan sonra başlayan tartışmalar, akıllara Levent Kırca'nın yıllar önce İSKİ'yi eleştirdiği skecini getirdi.