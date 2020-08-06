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    İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet

    FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Balıkesir'den havalanan F-16 ile İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce'ye müebbet hapis cezası verildi.
    • AA
    • 06.08.2020 - 16:54
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    İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet

    FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Balıkesir'den havalanan F-16 ile İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce'ye müebbet hapis cezası verildi.

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