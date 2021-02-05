İstanbul Valiliği: 65 kişiden 58'i terör örgütleriyle irtibatlı

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de dün gözaltına alınan 65 kişiden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığını açıkladı.

Kadıköy'de dün Boğaziçi eylemleri kapsamında yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale ederek gözaltına aldı.

65 KİŞİDEN 58'İ TERÖR BAĞLANTILI

İstanbul Valiliği, gözaltılarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kadıköy İskele Meydanı'nda Kadıköy Kaymakamlığınca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak 04.02.2021 Perşembe günü toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 kişinin de herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

SUÇ KAYITLARI VAR

Açıklamada, 1 kişinin DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 kişinin DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 kişinin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edildiği bilgilerine yer verildi.

DEVLET BURADA

İstanbul Valiliği'nin sosyal medyadan yayınladığı açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da alıntılayarak paylaştı.

Soylu paylaşımını, "Devlet burada..." notuyla yaptı.











