İstanbul Valiliği açıkladı! AK Parti seçim bürosuna saldıran 2 kişiye gözaltı

Seçime sayılı günler kala partilerde hareketlikler yaşanıyor.
Seçime sayılı günler kala provokasyon peşinde koşanlar boş durmuyor.
Farklı partilerin yanı sıra geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde AK Parti'nin seçim irtibat bürosuna motosikletten ateş açıldı.
Saldırının ardından ekipler denetimleri sıkılaştırarak çalışmalarına başladı.
Yapılan incelemelerin ardından 2 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
2 kişi gözaltına alındı
Konuya ilişkin açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bahçelievler İlçemizin Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; Söz konusu olayda silahla havaya ateş eden (O.Ş) ile motosikleti kullanan (C.E) adlı şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Suç unsurları tespit edildi
Öte yanda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 Adet tabanca, 49 Adet farklı ebatlarda fişek, 6.75 Gram esrar maddesi.
Olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetler ele geçirildi.
"Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu:
Kabaktepe saldırının ardından şu ifadelere yer verdi:
Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz.
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