İstanbul Valiliği açıkladı! AK Parti seçim bürosuna saldıran 2 kişiye gözaltı

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Seçime sayılı günler kala partilerde hareketlikler yaşanıyor.

Seçime sayılı günler kala provokasyon peşinde koşanlar boş durmuyor.

Farklı partilerin yanı sıra geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde AK Parti'nin seçim irtibat bürosuna motosikletten ateş açıldı.

Saldırının ardından ekipler denetimleri sıkılaştırarak çalışmalarına başladı.

Yapılan incelemelerin ardından 2 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Konuya ilişkin açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bahçelievler İlçemizin Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; Söz konusu olayda silahla havaya ateş eden (O.Ş) ile motosikleti kullanan (C.E) adlı şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.