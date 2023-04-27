İstanbul Valiliği açıkladı! Ataşehir CHP binası saldırganları yakalandı

Seçime sayılı günler kala provakatif hareketler artıyor.
Karanlık eller 19 Nisan gecesi Ataşehir'de bulunan CHP seçim bürosuna, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde gelen bir grup saldırıda bulundu.
Sprey boyalarla camlara yazı yazan saldırganlar, büronun önünde asılı bulunan bayrakları kesti.
Olay yerinden kaçtılar
Kuru sıkı tabanca ile de ile ateş eden saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Olaya karışan 8 şüpheli ise firar etmişti.
6 kişi yakalandı
CHP'nin İstanbul Ataşehir'deki temsilciliğine saldıran ve firari olan 8 kişiden 6'sı yakalandı.
Bugün İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:
19 Nisan çarşamba günü saat 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi’ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motorlu şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışmalarda; M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A ve E.E.G adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Yapılan incelemede M.E.D, S.B ve C.S.B’nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.