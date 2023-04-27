İstanbul Valiliği açıkladı! Ataşehir CHP binası saldırganları yakalandı İstanbul Valiliği CHP'nin İstanbul Ataşehir'deki temsilciliğinde bayrakları yırtıp silahlı saldırıda bulunan firari 8 kişiden 6'sı yakalandığını duyurdu.

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Seçime sayılı günler kala provakatif hareketler artıyor.

Karanlık eller 19 Nisan gecesi Ataşehir'de bulunan CHP seçim bürosuna, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde gelen bir grup saldırıda bulundu.

Sprey boyalarla camlara yazı yazan saldırganlar, büronun önünde asılı bulunan bayrakları kesti.

Olay yerinden kaçtılar

Kuru sıkı tabanca ile de ile ateş eden saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olaya karışan 8 şüpheli ise firar etmişti.

6 kişi yakalandı

CHP'nin İstanbul Ataşehir'deki temsilciliğine saldıran ve firari olan 8 kişiden 6'sı yakalandı.

Bugün İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi: