Türkiye'nin gündeminde deprem hazırlıkları var...
Uzmanlar sık sık uyarılarda bulunurken, yetkililer de kentsel dönüşüm çalışmalarını bir kez daha gündeme aldı.
Bu kapsamda gözler İstanbul'a çevrildi.
İstanbul Valiliği, yapılan incelemeleri paylaşarak kentteki okulların deprem raporunu paylaştı.
"1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir"
Açıklamada, şöyle denildi:
"Megakent'teki okullarda yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481'i yıkılıp yeniden yapılmış, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.
"136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir"
İstanbul’da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42 bin 955 metrekareden 117 bin 813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12’si Temel Eğitim Kurumu, 2’si Halk Eğitim Merkezi, 1’i Lise, 1’i de Meslek lisesi."
İşte okulların ilçelere göre dağılımı...
Adalar / Büyükada Halk Eğitim Merkezi
Bayrampaşa / Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beşiktaş / Murat Beyaz İlkokulu-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Beşiktaş / Hamiyet Gerçek İlkokulu
Beşiktaş / Hüseyin Aycibin İlkokulu
Beşiktaş / Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
Beykoz / Atatürk İlköğretim Okulu
Beyoğlu / Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu
Eyüpsultan / Eyüp Sultan Ortaokulu
Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi
Kağıthane / Günebakan İlkokulu
Kağıthane / Osman Tevfik Yalman Ortaokulu
Küçükçekmece / Şehit Bnb. Bedir Karabıyık ÇPAL
Sarıyer / Alparslan İÖO
Üsküdar / Burhaniye İlkokulu
Üsküdar / Şehit Mustafa Canbaz İlkokulu
"43 okulun yeniden yapım çalışmaları devam etmektedir"
"İstanbul’da 20 İlçede 43 okulun yeniden yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu okulların yeniden inşa çalışmaları tamamlandığında, 752 olan derslik sayısı 1.173’e çıkarılarak 421 yeni derslik, eğitim öğretime kazandırılmış olacak. Yani İstanbul’umuz, ilave okul alanına gerek duyulmadan 24 derslikli 17 okul kazanmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında ayrıca bu 43 okulun 138 bin 99 metrekare olan kapalı alanı 403 bin 917 metrekareye çıkarılmış olacak."
Bu okullarımızın ilçelere göre dağılımı ve inşaatların tamamlanma oranları ise şu şekildedir:
Adalar - 125.Yıl Atatürk Ortaokulu - Yüzde 92
Adalar - Büyükada Anaokulu - Yüzde 58
Avcılar - Alsancak İlkokulu (A Blok) - Yüzde 76
Avcılar - Alsancak Ortaokulu (B Blok) - Yüzde 78
Arnavutköy - Piri Reis İlkokulu - Yüzde 1
Arnavutköy - Suatlar Anaokulu - Yüzde 1
Bayrampaşa - Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 37
Bayrampaşa - Cevatpaşa İlkokulu - Yüzde 22
Beşiktaş - Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu - Yüzde 67
Beşiktaş - Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi - Yüzde 43
Beşiktaş - Anafartalar Fen Lisesi - Yüzde 22
Beykoz - Hacı Numan Ortaokulu - Yüzde 69
Beyoğlu - Dr. Tevfik Sağlam İlkokulu - Yüzde 26
Çatalca - Çanakça İlkokulu – Ortaokulu - Yüzde 70
Esenler - Esenler Menderes Anadolu Lisesi - Yüzde 43
Eyüpsultan - Üçşehitler İlkokulu / Ortaokulu - Yüzde 12
Eyüpsultan - Şehit Öğretmenler İlkokulu / Ortaokulu - Yüzde 33
Eyüpsultan - Yunus Emre İlkokulu - Yüzde 66
Eyüpsultan - Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 24
Eyüpsultan - Eyüp İmam Hatip Lisesi - Okul Blokları - Yüzde 98
Eyüpsultan - Eyüp İmam Hatip Lisesi - Kütüphane Binası - Yüzde 89
Eyüpsultan - Eyüp İmam Hatip Lisesi - Yurt Binası - Yüzde 95
Eyüpsultan - Eyüp Sultan Ortaokulu (İkmal İnşaatı) - Yüzde 95
Fatih - Hattat Rakım Ortaokulu - Yüzde 50
Gaziosmanpaşa - Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 95
Gaziosmanpaşa - Gazipaşa İlkokulu - Yüzde 92
Gaziosmanpaşa - 100. Yıl İlkokulu - Yüzde 1
Gaziosmanpaşa - Gazipaşa İlkokulu - Yüzde 1
Kağıthane - Seyrantepe İlkokulu - Yüzde 93
Küçükçekmece - Yunus Emre İlkokulu - Yüzde 64
Sarıyer - Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi (A,B,C ve D Bloklar) / Okul Yapıları, Kız- Erkek Yurt ve Konferans Salonu - Yüzde 36
Sarıyer - Gümüşdere İlkokulu-Ortaokulu - Yüzde 75
Sultangazi - Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi - Yüzde 1
Sultangazi - Şehit Vedat Barceğci Ortaokulu - Yüzde 1
Şişli - Şişli Anadolu Lisesi - Yüzde 20
Şişli - Zincirlikuyu İSOV MTAL - Yüzde 90
Tuzla - Tuğrul Bey Anadolu Lisesi - Yüzde 84
Tuzla - Vala Gedik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi - Yüzde 85
Üsküdar - Burhan Felek Anadolu Lisesi - Yüzde 41
Üsküdar - Haydarpaşa Lisesi Yurt Binaları ve Konferans/Spor Salonu - Yüzde 4
Zeytinburnu - Mehmet İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 82
Zeytinburnu - Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 98
Zeytinburnu - Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 98
"31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlandı"
"İstanbul’un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır. Bu okulların 16’sı temel eğitim kurumu, 5’i anaokulu, 6’sı lise, 4’ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır."
Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:
Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - A ve B Blok
Bahçelievler Mustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim Merkezi
Bakırköy Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu
Beşiktaş Yıldız Ertem Anaokulu
Beykoz Bozhane İlkokulu
Beyoğlu İstiklal İlkokulu - A-B Blok
Beyoğlu Hasköy Ortaokulu A-B Blok
Çatalca Dağyenice Zeki Kisbu İlkokulu
Çatalca Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu
Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
Çatalca Ovayenice Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
Esenyurt Şair Fevzi Kutlu Kalkancı Ortaokulu
Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu
Fatih Fatih Mesleki Eğitim Merkezi - A Blok
Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi
Güngören Haznedar Abdi İpekçi Ortaokulu
Kadıköy Münevver Şefik Fergar İlkokulu A Blok
Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu
Kartal Soğanlık İlkokulu A-B Blok
Kartal Medine Tayfur Sökmen İlkokulu
Küçükçekmece Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu
Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu
Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
Küçükçekmece Yasemin Anaokulu
Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sultangazi Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-B Blok ve Spor Salonu
Üsküdar Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - A ve B Blok
İstanbul’da 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Okulların isimleri ve inşa çalışmalarındaki gerçekleşme oranları ise şöyle:
Avcılar - Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu - Yüzde 59
Beykoz - Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 87
Beyoğlu - Ayşe Ege KML (B Blok) - Yüzde 10
Beylikdüzü - Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu - Yüzde 26
Büyükçekmece - Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 61
Çatalca - Elbasan İÖO - Yüzde 8
Çatalca - Arif Nihat Asya İÖO - Yüzde 8
Fatih - Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 10
Fatih - Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu) - Yüzde 10
Fatih - Vefa Lisesi - Yüzde 10
Kadıköy - Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu - Yüzde 45
Küçükçekmece - Altınşehir İlkokulu - Yüzde 72
Maltepe - Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu - Yüzde 66
Silivri - Silivri Anadolu Lisesi - Yüzde 64
Ümraniye - Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 75
Üsküdar - Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 78
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