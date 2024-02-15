İstanbul Valiliği açıkladı! İşte Megakent'teki okulların deprem raporu İstanbul Valiliği, deprem hazırlıkları kapsamında kentte yapılan incelemelerin ardından bin 428 okulun riskli olduğunu tespit etti. İşte raporda ilçe ilçe son durum...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'nin gündeminde deprem hazırlıkları var...

Uzmanlar sık sık uyarılarda bulunurken, yetkililer de kentsel dönüşüm çalışmalarını bir kez daha gündeme aldı.

Bu kapsamda gözler İstanbul'a çevrildi.

İstanbul Valiliği, yapılan incelemeleri paylaşarak kentteki okulların deprem raporunu paylaştı.

"1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir"

Açıklamada, şöyle denildi:

"Megakent'teki okullarda yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481'i yıkılıp yeniden yapılmış, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.

"136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir"

İstanbul’da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42 bin 955 metrekareden 117 bin 813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12’si Temel Eğitim Kurumu, 2’si Halk Eğitim Merkezi, 1’i Lise, 1’i de Meslek lisesi."

İşte okulların ilçelere göre dağılımı...

Adalar / Büyükada Halk Eğitim Merkezi

Bayrampaşa / Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Beşiktaş / Murat Beyaz İlkokulu-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Beşiktaş / Hamiyet Gerçek İlkokulu

Beşiktaş / Hüseyin Aycibin İlkokulu

Beşiktaş / Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

Beykoz / Atatürk İlköğretim Okulu

Beyoğlu / Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu

Eyüpsultan / Eyüp Sultan Ortaokulu

Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi

Kağıthane / Günebakan İlkokulu

Kağıthane / Osman Tevfik Yalman Ortaokulu

Küçükçekmece / Şehit Bnb. Bedir Karabıyık ÇPAL

Sarıyer / Alparslan İÖO

Üsküdar / Burhaniye İlkokulu

Üsküdar / Şehit Mustafa Canbaz İlkokulu

"43 okulun yeniden yapım çalışmaları devam etmektedir"

"İstanbul’da 20 İlçede 43 okulun yeniden yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu okulların yeniden inşa çalışmaları tamamlandığında, 752 olan derslik sayısı 1.173’e çıkarılarak 421 yeni derslik, eğitim öğretime kazandırılmış olacak. Yani İstanbul’umuz, ilave okul alanına gerek duyulmadan 24 derslikli 17 okul kazanmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında ayrıca bu 43 okulun 138 bin 99 metrekare olan kapalı alanı 403 bin 917 metrekareye çıkarılmış olacak."

Bu okullarımızın ilçelere göre dağılımı ve inşaatların tamamlanma oranları ise şu şekildedir:

Adalar - 125.Yıl Atatürk Ortaokulu - Yüzde 92

Adalar - Büyükada Anaokulu - Yüzde 58

Avcılar - Alsancak İlkokulu (A Blok) - Yüzde 76

Avcılar - Alsancak Ortaokulu (B Blok) - Yüzde 78

Arnavutköy - Piri Reis İlkokulu - Yüzde 1

Arnavutköy - Suatlar Anaokulu - Yüzde 1

Bayrampaşa - Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 37

Bayrampaşa - Cevatpaşa İlkokulu - Yüzde 22

Beşiktaş - Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu - Yüzde 67

Beşiktaş - Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi - Yüzde 43

Beşiktaş - Anafartalar Fen Lisesi - Yüzde 22

Beykoz - Hacı Numan Ortaokulu - Yüzde 69

Beyoğlu - Dr. Tevfik Sağlam İlkokulu - Yüzde 26

Çatalca - Çanakça İlkokulu – Ortaokulu - Yüzde 70

Esenler - Esenler Menderes Anadolu Lisesi - Yüzde 43

Eyüpsultan - Üçşehitler İlkokulu / Ortaokulu - Yüzde 12

Eyüpsultan - Şehit Öğretmenler İlkokulu / Ortaokulu - Yüzde 33

Eyüpsultan - Yunus Emre İlkokulu - Yüzde 66

Eyüpsultan - Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 24

Eyüpsultan - Eyüp İmam Hatip Lisesi - Okul Blokları - Yüzde 98

Eyüpsultan - Eyüp İmam Hatip Lisesi - Kütüphane Binası - Yüzde 89

Eyüpsultan - Eyüp İmam Hatip Lisesi - Yurt Binası - Yüzde 95

Eyüpsultan - Eyüp Sultan Ortaokulu (İkmal İnşaatı) - Yüzde 95

Fatih - Hattat Rakım Ortaokulu - Yüzde 50

Gaziosmanpaşa - Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 95

Gaziosmanpaşa - Gazipaşa İlkokulu - Yüzde 92

Gaziosmanpaşa - 100. Yıl İlkokulu - Yüzde 1

Gaziosmanpaşa - Gazipaşa İlkokulu - Yüzde 1

Kağıthane - Seyrantepe İlkokulu - Yüzde 93

Küçükçekmece - Yunus Emre İlkokulu - Yüzde 64

Sarıyer - Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi (A,B,C ve D Bloklar) / Okul Yapıları, Kız- Erkek Yurt ve Konferans Salonu - Yüzde 36

Sarıyer - Gümüşdere İlkokulu-Ortaokulu - Yüzde 75

Sultangazi - Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi - Yüzde 1

Sultangazi - Şehit Vedat Barceğci Ortaokulu - Yüzde 1

Şişli - Şişli Anadolu Lisesi - Yüzde 20

Şişli - Zincirlikuyu İSOV MTAL - Yüzde 90

Tuzla - Tuğrul Bey Anadolu Lisesi - Yüzde 84

Tuzla - Vala Gedik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi - Yüzde 85

Üsküdar - Burhan Felek Anadolu Lisesi - Yüzde 41

Üsküdar - Haydarpaşa Lisesi Yurt Binaları ve Konferans/Spor Salonu - Yüzde 4

Zeytinburnu - Mehmet İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 82

Zeytinburnu - Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 98

Zeytinburnu - Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 98

"31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlandı"

"İstanbul’un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır. Bu okulların 16’sı temel eğitim kurumu, 5’i anaokulu, 6’sı lise, 4’ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır."

Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:

Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - A ve B Blok

Bahçelievler Mustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim Merkezi

Bakırköy Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi

Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu

Beşiktaş Yıldız Ertem Anaokulu

Beykoz Bozhane İlkokulu

Beyoğlu İstiklal İlkokulu - A-B Blok

Beyoğlu Hasköy Ortaokulu A-B Blok

Çatalca Dağyenice Zeki Kisbu İlkokulu

Çatalca Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu

Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

Çatalca Ovayenice Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

Esenyurt Şair Fevzi Kutlu Kalkancı Ortaokulu

Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu

Fatih Fatih Mesleki Eğitim Merkezi - A Blok

Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Güngören Haznedar Abdi İpekçi Ortaokulu

Kadıköy Münevver Şefik Fergar İlkokulu A Blok

Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu

Kartal Soğanlık İlkokulu A-B Blok

Kartal Medine Tayfur Sökmen İlkokulu

Küçükçekmece Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu

Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu

Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu

Küçükçekmece Yasemin Anaokulu

Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Sultangazi Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-B Blok ve Spor Salonu

Üsküdar Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - A ve B Blok

İstanbul’da 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Okulların isimleri ve inşa çalışmalarındaki gerçekleşme oranları ise şöyle:

Avcılar - Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu - Yüzde 59

Beykoz - Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 87

Beyoğlu - Ayşe Ege KML (B Blok) - Yüzde 10

Beylikdüzü - Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu - Yüzde 26

Büyükçekmece - Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Yüzde 61

Çatalca - Elbasan İÖO - Yüzde 8

Çatalca - Arif Nihat Asya İÖO - Yüzde 8

Fatih - Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 10

Fatih - Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu) - Yüzde 10

Fatih - Vefa Lisesi - Yüzde 10

Kadıköy - Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu - Yüzde 45

Küçükçekmece - Altınşehir İlkokulu - Yüzde 72

Maltepe - Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu - Yüzde 66

Silivri - Silivri Anadolu Lisesi - Yüzde 64

Ümraniye - Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 75

Üsküdar - Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi - Yüzde 78