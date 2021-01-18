İstanbul Valiliği: Bu gece ve yarın sabah dikkatli olun

İstanbul Valiliği: Bu gece ve yarın sabah dikkatli olun

Valilik, kentte buzlanma ve don olayı beklendiğini belirterek vatandaşlara tedbirli olmaları için uyarıda bulundu.

İstanbullular 3 gündür etkili olan kar yağışının tadını çıkarıyor.

Hafta sonu daha çok Anadolu yakasında etkili olan yağış, bugün sabah saatlerinde Avrupa yakasında da şiddetini artırdı.

İstanbul Valiliği ise buzlanma ve don uyarısı yaptı.

"BU GECE VE YARIN TEDBİRLİ OLUN"

Valilik'ten yapılan çıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı." denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre kar kenti bugün terk ediyor. Hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik beklenmiyor.