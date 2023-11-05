İstanbul Valiliği fırtınaya karşı uyardı Meteoroloji değerlendirmelerine göre Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Valilik vatandaşlara tedbir konusunda çağrıda bulundu.

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Megakent İstanbul'da fırtına bekleniyor.

İstanbul Valiliği Marmara ve Batı Karadeniz’de kısa süreli fırtına beklentisine yönelik bir uyarı paylaştı.

O uyarıda Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre şu cümleler aktarıldı;

Bu akşam saatlerinden itibaren...

Marmara’da rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un Karadeniz’e bakan kıyı kesimleri

Batı Karadeniz’in batısında (Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un Karadeniz’e bakan kıyı kesimleri) rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınan yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.