İstanbul Valiliği trafiğe kapatılan yolları açıkladı

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İstanbul Valiliği, eylem yasağı kararını uzatmıştı..

İstanbul'da 19 Mart'ta alınan gösteri ve toplanma yasağının 4 gün daha uzatıldığı bildirilmişti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamada, tedbirlere ek olarak bugün bazı yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR PAYLAŞILDI

Valilikten yapılan açıklamada, "19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 23.03.2025 Pazar günü saat 16.00’dan tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir" denildi.

TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR

16.00 itibariyle trafiğe kapanacak yollar şu şekilde:

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar,

- Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar.

ALTERNATİF YOLLAR

- 10.Yıl Caddesi,

- Namık Kemal Caddesi,

- Sahil Kennedy Caddesi,

- E-5 D100 Karayolu.