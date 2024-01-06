İstanbul Valiliği uyardı! Fırtınaya karşı tedbirli olun...

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İstanbul'a hava durumu konusunda uyarı üzerine uyarı veriliyor.
Marmara Denizi’nde fırtına bekleniyor.
Yarın için fırtına alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın güle saatlerinden itibaren etkili olacağı aktarıldı.
Buna göre rüzgar, güney ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edildi.
Valilikten uyarı
İstanbul Valiliği, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı.
Açıklamada fırtınanın 8 Ocak Pazartesi günün ilk saatlerinde etkisinin kaybedilmesinin beklendiği aktarıldı.
Ayrıca Valilik, vatandaşları dikkat ve tedbir konusunda uyardı.
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