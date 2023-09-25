İstanbul Valiliği uyardı! Marmara Bölgesi'nde fırtına etkisini gösterecek İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olarak fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

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Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 2-6 derece düşeceği belirtildi.

Bunun ardından Marmara ve Ege kıyılarında bu akşam saatlerinden itibaren fırtına etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın ardından İstanbul Valiliği de vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Bölgede rüzgarın, bu akşam saatlerinden fırtına şeklinde olacağı ifade edildi.

Valilik saat verdi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulanarak, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

İstanbul 27 derece

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Parçalı az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 32