İstanbul Valiliği uyardı! Şiddetli yağış geliyor İstanbul Valiliği, İstanbul'da devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması beklendiğini ifade etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kurak havaların ardından ekim ayıyla birlikte yurtta birçok noktada sağanak yağışlar etkisini gösteriyor.

Megakent İstanbul'da sağanak yağışların etkisini gösterdiği iller arasında.

Kentte etkisini gösteren yağışlar Başakşehir, Küçükçekmece gibi ilçelerde sel felaketine sebep oldu.

Devam eden sağanak yağış, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracak.

Bunun ardından İstanbul Valiliği'nden bir uyarı daha geldi.

"Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

İstanbul Valiliği kentte devam eden yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Pazar (yarın) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteorolojik değerlendire göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00’den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kg ve üzeri yağış alması bekleniyor.

İstanbul'da hava durumu

Bir diğer yandan İstanbul’da hava sıcaklıkları, hafta sonu 22-25 derece arasında seyredecek.

İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 Ekim’e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.