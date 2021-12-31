İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu

Valilik, yılbaşı hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, yılbaşı gecesi çok sayıda güvenlik personelinin görev alacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, yılbaşı günü ve gecesi alınacak tedbirleri duyurdu.

Duyuruya göre; yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet ve 167 sahil güvenlik olmak üzere 47 bin 156 güvenlik personeli görev yapacak.

"AŞILAMA ÇALIŞMALARIYLA NORMALLEŞME SÜRECİNE ULAŞTIK"

Yeni yılın yaşanılan tüm sorunların çözümüne vesile olmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "İnsanlığı tehdit eden Covid 19 salgınıyla mücadelemizde 2. yılı geride bırakıyoruz. Devletimizce alınan salgınla mücadele önlemlerini büyük bir gayretle uyguladık ve aşılama çalışmalarıyla yeniden normalleşme sürecine ulaştık. Temennimiz odur ki yeni yıl, yaşadığımız tüm sorunların çözümüne vesile olsun.

"YILBAŞI İÇİN GEREKLİ HAZIRLIKLARI YAPTIK"

2022 yılını karşılarken Valiliğimiz koordinasyonunda İBB, ilçe belediyelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, sağlık ve güvenlik teşkilatlarımızla yeni yıl heyecan ve mutluluğunu en güzel şekilde yaşayabilmek için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul'umuzda huzur ve güvenliğimizin korunması için yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet ve 167 sahil güvenlik personelimiz görevlerinin başında olacak."





ACİL DURUM HATLARI

Acil hallerde 112 Acil Çağrı Merkezi, 153 İBB Beyaz Masa, 185 Su Arıza İhbar, 186 Elektrik Arıza ile 187 Doğalgaz Arıza ihbar hatlarının aranabileceği hatırlatılan açıklamada, "Yeni yılın; tüm insanlığa, ülkemize ve İstanbul’umuza sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.