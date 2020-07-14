İstanbul Valiliği'nde Ayasofya koordinasyon toplantısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında, 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya için yapılacak çalışmaların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz Cuma günü kılınacak ilk namaz için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İstanbul Valiliği'nde koordinasyon toplantısı yapıldı.

YAPILMASI GEREKENLER ELE ALINDI

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya ilişkin Vali Yerlikaya, Twitter hesabından fotoğraflarla, "Ayasofya Cami'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısındayız." mesajı paylaştı.













