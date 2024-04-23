İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacağını açıkladı. Vali Gül konuya ilişkin, "Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalıdır. Kutlamaların yapılacağı alan bu hafta içi netleşecek" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanması talepleriyle ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül açıklamasında Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacağını açıkladı.

"Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak"

Vali Gül, “Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı” dedi.

Gül, "Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak" diye konuştu.

Gül, kutlamalar için belirlenecek alanın bu hafta içi duyurulacağını da sözlerine ekledi.