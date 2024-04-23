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İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanması talepleriyle ilgili açıklama yaptı.
İstanbul Valisi Davut Gül açıklamasında Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacağını açıkladı.
"Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak"
Vali Gül, “Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı” dedi.
Gül, "Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak" diye konuştu.
Gül, kutlamalar için belirlenecek alanın bu hafta içi duyurulacağını da sözlerine ekledi.
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