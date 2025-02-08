İstanbul Valiliği'nden Ataşehir Sakarya İlkokulu açıklaması

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu’nun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime açıldığı iddia edildi.

İddialar sosyal medyada, vatandaşlar ve özellikle veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Gelen tepkilerin ardından İstanbul Valiliği konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Valilik, söz konusu okulun A ve B bloklarından oluştuğunu belirterek, A Blok’un 2010 yılında güçlendirme programına alındığını ve depreme dayanıklı hale getirildiğini bildirdi.

B Blok’un ise boşaltıldığını ve öğrencilerin A Blok’ta ikili eğitim modeliyle öğrenimlerine devam edeceğini vurgulayan Valilik, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"OKULLARIMIZIN TAMAMI DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLDİ"

Depreme dayanıklı okullara yönelik çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Valilik, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

08.02.2025 Cumartesi günü Ataşehir İlçesi’nde bulunan Sakarya İlkokulu’nun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime yeniden açıldığı yönünde haber ve paylaşımlar yapılmıştır.

Sakarya İlkokulu, A ve B bloklarından oluşmaktadır. A Blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve depreme dayanıklı hale getirilmiştir.

B Blok ise İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve boşaltılmıştır. Boşaltılan sınıflardaki öğrencilerimiz eğitimlerine, okulun A Bloğunda devam edecektir. Dolayısıyla okulumuzda eğitim gören tüm öğrencilerimiz, yine okulumuzda ikili eğitim modeliyle eğitimlerine devam edecektir.

İstanbul’da milyonlarca yavrumuzun daha güvenli ve daha sağlam okullarda eğitimlerini sürdürmesi için başlatılan seferberlik devam etmektedir. Milyarlarca dolarlık kamu kaynağı harcanarak okullarımızın tamamı, yıkılıp yeniden yapılmak ya da güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir.

Bu ve benzeri haber ve paylaşımların, en hafif tabirle vicdandan uzak, siyasi saiklerle kamu yatırımlarını itibarsız hale getirmeye yönelik sığ yaklaşımlar olduğu, tarafımızca değerlendirilmektedir.