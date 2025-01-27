İstanbul Valiliği'nden cuma namazı kararı

AA

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında cuma namazına gitmek isteyen çalışanlara ilişkin uygulamalarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle kentteki kamu kurumlarına yeni bir yazı gönderdi.

Vali Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda, dini inanç özgürlüğünün anayasal bir hak olduğu vurgulanarak, 2016 yılında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi’ne uyulması gerektiği hatırlatıldı.

2016'DAKİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ HATIRLATILDI

Vali Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda, "Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti." ifadelerine yer verildi.

DİNİ İNANÇ HÜRRİYETİ VURGUSU YAPILDI

Buna karşın uygulamada birtakım aksaklıkların olduğu, personel isim ve imzasının alınması, izin saatlerinin hafta içi mesai saatlerine ilave edilmesi gibi farklı uygulamaların görüldüğü belirtildi.

Yazıda şunlar kaydedildi: