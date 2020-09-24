İstanbul Valiliği'nden deprem sonrası ilk açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hissedilen deprem kaynaklı olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı.

Marmara Ereğlisi açıklarında gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da etkisini gösterdi.

Kentin birçok ilçesinden hissedilen deprem sonrası vatandaşlar panik olurken; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini duyurdu.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK, GEÇMİŞ OLSUN"

Vali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun."

İstanbul'da hissedilen deprem VİDEO