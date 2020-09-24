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- İstanbul Valiliği'nden deprem sonrası ilk açıklama
İstanbul Valiliği'nden deprem sonrası ilk açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hissedilen deprem kaynaklı olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı.
- AA
- 24.09.2020 - 17:01
Marmara Ereğlisi açıklarında gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da etkisini gösterdi.
Kentin birçok ilçesinden hissedilen deprem sonrası vatandaşlar panik olurken; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini duyurdu.
"OLUMSUZ BİR DURUM YOK, GEÇMİŞ OLSUN"
Vali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun."