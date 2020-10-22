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    İstanbul Valiliği'nden düşen eğitim uçağı ile ilgili açıklama

    İstanbul Valiliği'nden düşen eğitim uçağı ile ilgili açıklama

    Açıklamada; uçağın inişe geçtiği sırada düştüğü, kazanın da motor arızasından dolayı meydana geldiği belirtildi.
    • DHA
    • 22.10.2020 - 11:57
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    İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştü.

    Uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarıldı.

    İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

    İstanbul Valiliği'nden kazayla ilgili açıklama geldi.

    Açıklamada, "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. " denildi

    İstanbul Valiliği nden düşen eğitim uçağı ile ilgili açıklama #1

    İstanbul Valiliği nden düşen eğitim uçağı ile ilgili açıklama #2

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    İstanbul Valiliği nden düşen eğitim uçağı ile ilgili açıklama #12

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    İstanbul Valiliği nden düşen eğitim uçağı ile ilgili açıklama #16

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