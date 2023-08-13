İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı geldi İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

AA

İstanbul için fırtına uyarısı...

Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.

"Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"

Açıklamada şunlar kaydedildi: