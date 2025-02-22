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Haber Merkezi

Çarşamba gününden itibaren kar yağışının aralıklı olarak etkili olduğu İstanbul'da, perşembe ve cuma günleri eğitime ara verilmişti.

Meteoroloji'nin hava tahminlerine göre kar yağışının hafta sonu boyunca etkisini devam ettireceği öngörülüyor.

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisinde olan İstanbul'da, "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR DENETİMLERİ YAPILDI

İstanbul Valiliği, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının ardından il genelinde denetim düzenledi. Akşam saatlerinde gerçekleşen denetimlerde Vali Davut Gül, kış lastiği denetimine takılan otobüsteki vatandaşlarla sohbet ederek denetimlerin amacıyla ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

OKUL TATİLİNİN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ SORUSU YANIT BULDU

Merak edilen soru, TV100 yayınında İstanbul Valisi Davut Gül'e yöneltildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği’nde karla mücadele çalışmalarını denetleyen Vali Gül, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi. Vali Davut Gül, okulların pazartesi tatil edilip edilmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

"PAZARTESİ HAVA GÜZEL, ARTIK OKULUN TADINI ÇIKARTACAĞIZ"

Vali Gül, okulların tatil kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini ifade ederek, şu açıklamayı yaptı:

Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, Meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız.

"YAĞIŞIN PAZARTESİNE KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR"

Vali Davut Gül, düzenlenen denetimlerle ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

Çarşamba gününden bu yana İstanbul’da etkili olan kar yağışı, il genelinde aralıklarla devam ediyor. Yağışın, 24 Şubat Pazartesi gününe kadar devam etmesi beklenirken, İstanbul Valiliği koordinasyonunda yapılan karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor. Karla mücadele çalışmalarında Çarşamba gününden bu yana; Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında ilimizde toplam 35 bin 731 personel ile 10 bin 147 araç görev yapmaktadır. Toplam 61 bin 242 ton tuz, bin 198 ton solüsyon ve 75 ton üre kullanılmıştır. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda enerji verilemeyen mahalle ve semt bulunmamaktadır.

"İSTANBUL BOĞAZI'NDA DENİZ TRAFİĞİ ASKIDA"

İstanbul Boğazı’ndaki deniz trafiği, hava şartlarının elverişsiz olduğu durumlarda çift yönlü olarak askıya alınırken, Şehir Hatları seferlerinde de elverişsiz hava şartları sebebiyle Liman Başkanlığı kararıyla anlık olarak iptaller yaşanmaktadır.

HAVALİMANLARINDA SEFER İPTALİ

İlimizdeki havalimanlarında programlı sefer azaltımına gidilmiş ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 682, İstanbul Havalimanında ise 695 sefer iptali kararı alınmıştır.

178 YARALANMALI TRAFİK KAZASI

İlimizde kar yağışının etkili olduğu günlerde 178 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir.

“1.120 EVSİZ GEÇİCİ KONAKLAMA MERKEZLERİNE YERLEŞTİRİLDİ”

İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 1.120 evsiz ya da sokakta yaşayan vatandaşımız, bulundukları yerden alınarak otel ya da geçici konaklama merkezlerine yerleştirilmiştir.

VALİ GÜL’DEN KARLA MÜCADELEYE YERİNDE DENETİM

İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetledi.

Vali Gül, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Uygulama Noktası, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bakım İşletme Başmühendisliği, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Bakım ve İşletme Şefliği, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü denetim noktalarında bulundu.