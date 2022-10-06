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İstanbul Valiliği'nden 'rüzgar ve fırtınaya dikkat' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden 'rüzgar ve fırtınaya dikkat' uyarısı

İstanbul Valiliği, bu gece etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması konusunda uyarıda bulunarak açıklama yaptı.