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    İstanbul Valiliği'nden 'rüzgar ve fırtınaya dikkat' uyarısı

    İstanbul Valiliği, bu gece etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması konusunda uyarıda bulunarak açıklama yaptı.
    • 06.10.2022 - 20:55
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    İstanbul Valiliği'nden 'rüzgar ve fırtınaya dikkat' uyarısı

    Meteoroloji'nden hava durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

    Açıklamaya göre, rüzgarın gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde (Bilecik hariç) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına 40-70km/saat ve kısa süreli kuvvetli fırtına 70-80 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor.

    Rüzgarın etkisini yarın öğleden sonra kaybetmesi öngörülüyor.

    Valilik uyardı

    Öte yandan İstanbul Valiliği, Twitter hesabından hava durumuna ilişkin bir paylaşımda bulundu.

    Paylaşımda, bu gece kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgara ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

    İstanbul Valiliği nden rüzgar ve fırtınaya dikkat uyarısı #1

    "Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

    Açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

    "Rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârın etkisini öğleden sonra kaybedeceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

    İstanbul Valiliği nden rüzgar ve fırtınaya dikkat uyarısı #2

    İstanbul Valiliği nden rüzgar ve fırtınaya dikkat uyarısı #3


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