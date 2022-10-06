- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul Valiliği'nden 'rüzgar ve fırtınaya dikkat' uyarısı
İstanbul Valiliği'nden 'rüzgar ve fırtınaya dikkat' uyarısı
- 06.10.2022 - 20:55
Meteoroloji'nden hava durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, rüzgarın gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde (Bilecik hariç) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına 40-70km/saat ve kısa süreli kuvvetli fırtına 70-80 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor.
Rüzgarın etkisini yarın öğleden sonra kaybetmesi öngörülüyor.
Valilik uyardı
Öte yandan İstanbul Valiliği, Twitter hesabından hava durumuna ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, bu gece kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgara ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.
"Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
Açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârın etkisini öğleden sonra kaybedeceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."