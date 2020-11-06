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    İstanbul Valiliği'nden sanayi kuruluşları mesai saati açıklaması

    Valilik, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai saati başlangıcını 07.00 olarak duyurdu.
    • DHA
    • 06.11.2020 - 21:23
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 21:40
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    İstanbul Valiliği'nden sanayi kuruluşları mesai saati açıklaması

    Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Valiliği, şehirdeki mesai saatlerine ilişkin yeni kararlakar aldı.

    MESAİ BAŞLANGIÇ SAATİ 07.00

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım 2020 tarih ve 100 sayılı kararının 4. maddesinde organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlendiği belirtildi.

    Açıklamada, "Mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir." ifadelerine yer verildi.
    İstanbul Valiliği nden sanayi kuruluşları mesai saati açıklaması #1

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