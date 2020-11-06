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- İstanbul Valiliği'nden sanayi kuruluşları mesai saati açıklaması
İstanbul Valiliği'nden sanayi kuruluşları mesai saati açıklaması
Valilik, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai saati başlangıcını 07.00 olarak duyurdu.
- DHA
- 06.11.2020 - 21:23
- Güncelleme : 06.11.2020 - 21:40
Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Valiliği, şehirdeki mesai saatlerine ilişkin yeni kararlakar aldı.
MESAİ BAŞLANGIÇ SAATİ 07.00
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım 2020 tarih ve 100 sayılı kararının 4. maddesinde organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir." ifadelerine yer verildi.