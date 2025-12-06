İstanbul Valiliği'nden sarı kodlu sağanak yağış uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre 7 Aralık Pazar günü kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağışlar için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Uyarı, özellikle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MGM'nin son değerlendirmelerine göre, pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı vurgulandı.

"İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞLARIN KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımızın MGM'nin güncel uyarı ve tahminlerini takip etmeleri önem arz etmektedir."

BUGÜN HAVA PARÇALI BULUTLU

MGM'nin verilerine göre bugün İstanbul genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklık gün içinde 13 ile 19 derece arasında seyredecek, hissedilen sıcaklık ise benzer seviyelerde kalacak.

Nem oranı yüzde 60 ile yüzde 95 arasında değişecek.

YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE KENDİNİ GÖSTERECEK

Akşam saatlerinde, 21.00'den itibaren bulutlanma artacak, yağmur kendisini göstermeye başlayacak.

MGM verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışlar, gün boyu etkili olacak.

Sıcaklık 11 ile 15 derece arasında olacak, nem oranı yüksek seviyelerde seyredecek.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI YAPILIYOR

MGM, özellikle akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyarıyor.

Yağışın en yoğun saatleri, öğleden sonra ve akşam olarak öngörülüyor.

SARI KODLU UYARIYA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Sarı kod, meteorolojik riskin orta seviyede olduğunu işaret ediyor ve yetkililer, sürücülerin yavaş gitmesini, yayaların su birikintilerinden kaçınmasını ve acil durum çantalarının hazır tutulmasını tavsiye ediyor.

MGM'nin 5 günlük genel tahmininde de pazar günü için sıcaklığın, en düşük 11 derece ve en yüksek 14 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yağış riski haftanın ilk günlerinde devam edecek gibi görünüyor.