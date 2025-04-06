İstanbul Valiliği'nden Sözcü'nün kitap projesi iddialarına yalanlama

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Son dönemde dezenformasyon üreten haberlere bir yanisi daha eklendi...

Sözcü TV ve Sözcü gazetesinde İstanbul Valiliği üzerinden algı çalışması yapılmak istendi.

VALİLİK İDDİALARI YALANLADI

İstanbul Valiliği, hayata geçirdiği "Ben Okuyorum İstanbul Okuyor" isimli yarışma projesi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı.

"GERÇEKLERİ YANSITMIYOR"

Açıklamada, Sözcü'de yer alan "Öğrenciler AKP’nin kitap listesini okuyacak" başlıklı haberde yer alan, Valiliğin iktidara yakın yayınevlerinden 71 milyon liraya kitap satın alındığı ve "Projede yarışacak öğrencilere, çok sayıda siyasal İslamcı yazarın kitabı okutulacak" iddialarının gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

"AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DUYULMUŞTUR"

İstanbul Valiliği tarafından yapılan bilgilendirme notunda şu ifadelere yer verildi:

05.04.2025 Cumartesi günü Sözcü Gazetesi ve Sözcü TVde yayınlanan haberde, Valiliğimizce hayata geçirilen “Ben Okuyorum İstanbul Okuyor” projesine atıfta bulunarak “AKP, İstanbul’daki ilk ve orta dereceli okullarda düzenlenecek kitap okuma yarışması için yüzde 90’ı iktidara yakın yayınevlerinden 71 milyon TL’lik kitap satın aldı. Yarışacak öğrencilere, çok sayıda siyasal İslamcı yazarın kitabı okutulacak” şeklinde iddialara yer verilmiştir.

Ne projeyle, ne de yarışmayla ilgili herhangi bir araştırma yapma gereği duymadan hazırlandığı anlaşılan haberdeki asılsız iddialara ve çarpıtmalara yanıt vermek adına açıklama yapma gereği duyulmuştur.

"ZÜMRENİN GÖRÜŞLERİ ALINMIŞTIR"

• Haberde konu edilen yarışma, “Ben Okuyorum İstanbul Okuyor” projesi kapsamında aileleri kitap okumaya yönlendirmek amacıyla düzenlenecek bir organizasyondur. Bu kapsamda aileler, ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden olan rahmetli Prof. Dr. Haluk Dursun’un İstanbul’u anlattığı “İstanbul’da Yaşama Sanatı” adlı kitaptaki bilgiler çerçevesinde bilgilerini yarıştıracaktır. Aileler, söz konusu kitabı kendi imkânlarıyla temin edecek ve gönüllülük esasına göre yarışmaya katılım sağlayacaktır. Bu kitabın belirlenmesi ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli 39 ilçenin proje koordinatörü, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe branşları zümre öğretmenlerinin görüşleri alınarak yapılmıştır.

• “Ben Okuyorum İstanbul Okuyor” projesi ise Valiliğimizin, İstanbul’daki okul kütüphanelerindeki kitap sayısını 6,5 milyondan 13 milyona çıkarılması hedefiyle hayata geçirdiği güzide projelerden biridir. Kitapların tespiti, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 39 ilçede oluşturulan ve 6 eğitimciden müteşekkil eğitim komisyonları tarafından yapılmıştır. Projeyle şu ana kadar TÜBİTAK Yayınları da dahil olmak üzere birçok yayınevinden yaklaşık 4 milyon kitap alınarak okullarımızın kütüphanelerindeki yerlerini almıştır. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda kitap alım süreçleri devam edecektir.

"PROJE TAMAMIYLA İSTANBUL VALİLİĞİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR"

• Proje kapsamında hiçbir siyasi partinin kitap alması, okullara alınacak kitap listelerine müdahalede bulunması söz konusu dahi değildir. Proje tamamıyla İstanbul Valiliği tarafından projelendirilerek hayata geçirilmiştir.

• Haberde geçen "Okullarda siyasal İslamcı yazarların kitapları okutulacak" şeklinde ifade edilen iddialar ise tümüyle 28 Şubat sürecindeki medya dilinin, günümüz muadillerinin ekranlara taşıdığı hezeyanlardır. Kitap alım listeleri, yazarların dünya görüşüne göre değil, evlatlarımızın gelişimlerine yapacağı katkı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

• İstanbul Valiliği olarak, gençlerimizi kitap okumaya yönlendirmek ve gelişim süreçlerinde kitabın yerini daha da kuvvetlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz "Ben Okuyorum İstanbul Okuyor" projemizle gençlerimizi, milyonlarca kitapla buluşturmaya devam edeceğiz."