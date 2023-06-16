İstanbul Valiliği'nden uyarı! Bugüne ve yarına dikkat..

Türkiye, bir kez daha yağışlı havaların etkisi altına girdi.
Geçtiğimiz haftalarda Ankara, Antalya ve İzmir gibi büyükşehirler, yağmurlu havalarda zorlu bir sınav verdi.
Kentlerin cadde ve sokakları adeta göle döndü.
Birçok kesimde de devam eden yağışlar, haziran ayının ortalarına yaklaşılırken olumsuz etkilerini sürdürüyor.
İstanbul'a yağmur uyarısı
Son olarak aşırı sıcakların hakim olduğu İstanbul'da da güneşli hava yerini yağışa bırakıyor.
Bu kapsamda İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.
Yarın akşama kadar devam edecek
Yapılan açıklamada vatandaşlar yarın akşama kadar devam edecek olan yağışlar için uyarıldı.
Valilik, şu ifadeleri kullandı:
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden sonra cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz.