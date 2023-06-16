İstanbul Valiliği'nden uyarı! Bugüne ve yarına dikkat.. İstanbul Valiliği, Megakent'te bu gece saatlerinden itibaren yarın akşama kadar devam edecek olan sağanak yağmur için vatandaşları uyardı.

ensonhaber.com

Türkiye, bir kez daha yağışlı havaların etkisi altına girdi.

Geçtiğimiz haftalarda Ankara, Antalya ve İzmir gibi büyükşehirler, yağmurlu havalarda zorlu bir sınav verdi.

Kentlerin cadde ve sokakları adeta göle döndü.

Birçok kesimde de devam eden yağışlar, haziran ayının ortalarına yaklaşılırken olumsuz etkilerini sürdürüyor.

İstanbul'a yağmur uyarısı

Son olarak aşırı sıcakların hakim olduğu İstanbul'da da güneşli hava yerini yağışa bırakıyor.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Yarın akşama kadar devam edecek

Yapılan açıklamada vatandaşlar yarın akşama kadar devam edecek olan yağışlar için uyarıldı.

Valilik, şu ifadeleri kullandı: