İstanbul Valiliği'nden uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden İstanbul'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

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Türkiye, eylül ayıyla birlikte sonbaharın etkisi altına girerken kavurucu sıcaklar da yavaş yavaş etkisini yitiriyor.

Cuma gününden itibaren başlayan bahar yağmurları, bazı bölgelerde şiddetli sağanak olarak görülüyor..

Öyle ki yurdun batı kısmında etkili olan sağanak sonrası Kırklareli, Çanakkale gibi illerde sel felaketi yaşandı..

İstanbul'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre İstanbul'da da sağanak etkili olacak.

Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul Valiliği de konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak vatandaşları uyardı.