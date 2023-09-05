İstanbul Valiliği'nden uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Türkiye, eylül ayıyla birlikte sonbaharın etkisi altına girerken kavurucu sıcaklar da yavaş yavaş etkisini yitiriyor.
Cuma gününden itibaren başlayan bahar yağmurları, bazı bölgelerde şiddetli sağanak olarak görülüyor..
Öyle ki yurdun batı kısmında etkili olan sağanak sonrası Kırklareli, Çanakkale gibi illerde sel felaketi yaşandı..
İstanbul'da sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre İstanbul'da da sağanak etkili olacak.
Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
İstanbul Valiliği'nden uyarı
İstanbul Valiliği de konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak vatandaşları uyardı.
Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.