İstanbul Valiliği'nden yeni eğitim-öğretim yılı tedbirleri: Hazırlıklar tamam Megakent'te ders başı yapacak olan 2 milyonu aşkın öğrenci için kantinlerden servis araçlarına birçok alandaki hazırlıklar İstanbul Valiliğince tamamlandı.

AA

Milyonlarca öğrencinin beklediği gün geldi.

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler için pazartesi günü ilk ders zili çalacak.

Böylelikle öğrenci velileri okul heyecanı sararken, okullarda da hummalı hazırlıklar yürütüldü.

İstanbul'da tüm okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi.

25 milyonu aşkın kitap dağıtıldı

Megakent'te 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen 104 bin 745 derslikte ders başı yapacak.

Öğrenciler bu yıl da sınıflara geldiğinde, ders kitaplarını sıralarında hazır bulacak.

İstanbul’daki öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan 25 milyon 243 bin 334 kitabın okullara dağıtımı tamamlandı.

Öğrenci dağılımı

181 bin 831 öğretmenin görev yapacağı İstanbul’da okul derecelerine göre öğrenci dağılım sayıları ise şöyle:

Kreş: 176 bin 580, Anaokulu: 195 bin 392, İlkokul: 951 bin 569, Ortaokul: 837 bin 056, Lise: 761 bin 499.

Kantin ve yemekhaneler denetlenecek

Öğrencilerin güvenliği için tüm hazırlıklar İstanbul Valiliği koordinasyonunda tamamlandı.

İstanbul genelinde 3 bin 135 okul kantini, 4 bin 55 de eğitim kurumu yemekhanesi olmak üzere toplam 7 bin 210 işletme faaliyet gösteriyor.

Öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve obeziteyle mücadele çerçevesinde okul kantinleri, yemekhaneler ve okul çevrelerinde bulunan kafe, lokanta ve restoran denetimleri sıklaştırılarak devam edecek.

Bu çerçevede ilk denetim mekanizması, kaymakamlıklar tarafından oluşturuluyor.

Sağlık, Tarım ve ilgili meslek odası yetkililerinden oluşan komisyon belirli periyotlarda denetim gerçekleştirecek.

Komisyonun çalışmalarına ek olarak, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de okul kantinlerinde ve belirlenen alanlarda düzenli denetimler yapacak.

İstanbul polisi okul çevrelerinde güvenlik sağlayacak

İstanbul polisi çocukların güvenliği için sahada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de okul çevrelerinin güvenliği için sahada olacak. Okullara yönelik koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri çerçevesinde yapılan planlamada toplam bin 182 emniyet görevlisi eğitim öğretim yılı boyunca, sivil ve resmi uygulama yöntemleriyle öğrencilerin güvenliğini sağlayacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ayrıca İstanbul genelinde 810 ekiple servis araçlarına yönelik düzenli uygulama yapacak.

Mobil okul timleri sahada

Sivil ve resmi denetimlerin yanı sıra M.O.T. (Mobil Okul Timleri) ekipleri de yeni eğitim öğretim yılında sahada olmaya devam edecek.

Bu ekipler okul yöneticileri ile iletişim halinde olarak okul ve çevrelerinde etkin bir denetim mekanizması oluşturacak. M. O. T. Ekipleri, yapacakları anlık uygulamalarla okul çevrelerinin güvenliğini sağlayacak.

Okul servis araçları da denetlenecek

İstanbul Emniyeti, Çocuk - Asayiş - Trafik - Önleyici- Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ile M.O.T. ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm birimleriyle okul çevrelerinde şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik uygulama yaparak okul çevrelerinin de güvenliğini sağlayacak.

148 jandarma timi görevde

İl jandarma Komutanlığı, görev bölgesinde bulunan 165 okulun güvenliğini sağlamak için 412 personelden oluşan 148 tim oluşturdu.

Asayiş, Trafik ve KOM ekipleri, düzenli olarak yapacağı denetimlerle jandarma bölgesindeki okulların güvenliğini sağlayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)