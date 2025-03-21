İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Saraçhane çevresindeki bazı yollar 24 saatliğine trafiğe kapatıldı

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İstanbul Valiliği, 19-23 Mart arasında dört günlük eylem ve gösterilere yasak getirmişti.

Valilik, tedbirlere ek olarak bugün ve yarın bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

SARAÇHANE ÇEVRESİNDEKİ YOLLAR KAPATILDI

Yeni karar doğrultusunda bugün saat 14.00 itibarıyla yarın saat 14.00 arası trafiğe kapatılan yollar açıklandı.

14.00 İTİBARIYLA KAPANAN YOLLAR:

Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

ALTERNATİF YOLLAR

10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, E-5 D100 Karayolu.