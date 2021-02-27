İstanbul Valiliği'nden yüz yüze eğitim açıklaması

Valilik, eğitim ve öğretime yönelik düzenlemelerin 4 ayrı risk seviyesine göre belirleneceğini, yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü geçileceğini duyurdu.

Yüz yüze eğitime ne zaman geçileceği aileler ve öğrenciler tarafından merak ediliyordu.

Konuya ilişkin iki valilikten yazılı açıklama geldi.

İstanbul ve Ankara'dan yapılan açıklamalar ile öğrenciler ve veliler bilgilendirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, kabine toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemelerin de 4 ayrı risk seviyesine göre belirleneceğini bildirdi.

YENİ UYGULAMAYA GEÇİŞ 2 MART

1 Mart'ta mevcut uygulamaya devam edileceğini ve yeni uygulamaya alınan kararlar çerçevesinde 2 Mart itibarıyla başlanabileceğini bildirdi.

Açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği ifade edildi.

4 SEVİYE BELİRLENECEK

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubunun (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

İçişleri Bakanlığının 26 Şubat tarihli genelgesiyle 1 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kabine toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan; 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart Salı günü itibarıyla başlanabilecektir."

ANKARA VALİLİĞİ'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği’nden de konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, 1 Mart tarihine kadar mevcut uygulamanın devam edeceği, alınacak kararlar neticesnide 2 Mart’ta yeni uygulamaya geçileceği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kabine Toplantısı'nda eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim bazlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibarıyla başlanabilecektir. "





"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAKTIR"

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimiz içerisinde bulunduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır."



