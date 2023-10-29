İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılına özel programlar düzenledi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul Valiliği, 7'den 70'e herkesin katılacağı programlar düzenledi. Dün akşam başlayan programların ardından bugün de Vatan Caddesi'nde coşkulu bir tören gerçekleştirildi.

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Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Hafta başında başlayan törenler, kutlamalar ve etkinlikler bugün de devam ediyor.

Bugüne özel etkinlikler düzenleyen İstanbul Valiliği de görkemli programlara imza attı.

Bunlardan ilki dün akşam gerçekleştirildi. Valilik tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel 'Bayramlaşma Programı' düzenlendi.

3 bin kişi katıldı

Programa ev sahipliği yapan Vali Gül, eşi misafirleri kapıda karşıladı.

Törene sanat, kültür, spor, bilim dünyasından 3 bin kişi katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da davetliler arasında yer aldı.

100. yıla özel hazırlanan film gösterildi

Ardından programa geçildi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılış yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan filmin de gösterimi yapıldı.

Coşkuyla süren tören, 100. yıla özel hazırlanan pastanın kesilmesiyle sona erdi.

Valilik binasında tebrik töreni

Ancak Valilik, 100. yıl kutlamalarını burada bitirmedi.

Bugün ise Vali Gül, Fatih'te bulunan Valilik binasında tebrikleri kabul etti. Ardından kutlama ve resmi geçit töreninin yapılacağı Vatan Caddesi'ne geçti.

Gencinden yaşlısına herkes sokakta

Burada da büyük bir coşkunun hakim olduğu görüldü. 7'den 70'e tüm vatandaşlar, saatler öncesinden alana gelerek coşkuya katıldı.

Gül buradaki alanda tören aracıyla vatandaşları selamladı.

"Tarih başka bir milleti daha yazmamıştır"

Törende konuşan Vali Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılını, büyük coşkusuyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 29 Ekim 1923 milli egemenliğe duyulan eşsiz sevdanın, eşi görülmemiş bir kahramanlığın nişanesidir. Tarih bizim kadar bedel ödeyerek Cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmamıştır.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşların ilgiyle izlediği törende konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı, resmi geçit töreni gerçekleştirildi.

Togg, ilk kez geçit töreninde

Askeri birlikler, polis araçları, itfaiye ekipleri, içerisinde şehit çocuklarının bulunduğu Türkiye'nin yerli otomobili Togg'lar, klasik otomobiller, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı geçit töreninde, havadan da polis ve askeri helikopterler ile Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri Türk bayrağı açtı.

Düzenlenen etkinlikle birlikte Togg, ilk kez Cumhuriyet Bayramı geçiş törenine katılmış oldu.

Kahraman şehitlerin çocukları da Gül'ün bulunduğu resmi araçta ellerinde bayraklarla bayram coşkusunu yaşadı.