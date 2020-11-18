İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 1 milyon lira sigara cezası yazıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugüne kadar yazılan ceza miktarını söyleyerek, "21 milyon lira ceza yazıldı. Bunu 1 milyonu az önce gelen sigara yasağından" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz hafta semt pazarlarında uygulanmaya başlanan “Esnaf için HES Kodu Uygulaması”nı, Yeşilköy’deki Çarşamba Pazarı’nda inceledi.

Vali Yerlikaya, incelemeden sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"ARTIK MASKE TAK DEMİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan toplantıdan sonra açıklamalarına değinen Yerlikaya, "Koronavirüs tedbirlerini samimi olarak uygulamak durumundayız. İnsanların sağlığını önemsiyorsak çok basit bir kural var; şu maskeyi kurallara uygun takalım mesafelere dikkat edelim. Alınan kurallara uyalım. Daha önce açıklanan rakamları minimum hale getirmeyi başardık. Biz bunu başarmak istiyoruz. İnancımız tam. Artık maske tak demiyoruz, maskeni indirme can alma diyoruz. Sokağa çıkma ama çıkmak zorunda ise kurallara harfiyen uy. Misafir çağırma, misafirliğe gitme diyoruz. Mümkün olduğu kadar bu kurallara riayet etmeyen kardeşlerimizi güler yüzle ikaz edersek bu işten çıkacağız diyorum.” diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR KESİLEN 21 MİLYON LİRANIN 1 MİLYON LİRASI SİGARA CEZASI"

Açık alanda sigara içme yasağıyla ile ilgili bugüne kadar kesilen cezalardan bahseden Yerlikaya, "İstanbul’da 3 milyon 319 bin 917 denetim yapmışız. Güvenlik güçlerimiz, zabıtalarımız mülki idari amirliğimiz, belediyelerimizin hepsi bütün güvenlik kurumlarımız bütün arkadaşlarımız ile beraber. Denetim sayımız 21 Ağustos'tan bu yana kadar 3 milyon 319 bin 917. İdari işlemlerimizi biliyorsunuz. Yazdığımız rakamı söylemekte yine haya ediyorum. 21 milyon ceza yazmışız toplam. Bunun sadece 1 milyonu, az önce gelen sigara yasağından dolayı yazdığımız cezalar. Dolayısı ile artık sigara kullanan hemşehrilerimize şunu söylüyorum; İnşallah sigaradan kurtulurlar. Madem ki bunu içiyorsa artık maskesini indirmek sebebi olarak biz sigara içmesini doğru görmüyoruz. Onlardan anlayış bekliyoruz. Sabır bekliyoruz. Gelin şu 2 ay büyük bir hassasiyet gösterelim. Aslında çoğu gitti az kaldı. 8 ay bitti, 9’uncu ayın içindeyiz. Tüm dünyadaki gelişmeleri hepimiz izliyoruz. Aşıyla ilgili her gün yeni haberleri büyük bir heyecanla dinliyoruz. Henüz aşı gelmedi. Bugün aşı uygulanmadı. O zaman bu kurallara samimi olarak 2 ay daha riayet edip kurallara uyalım. Sokağa çıkmanın tamamen yasaklandığı bir dönem yaşamayalım." şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan denetim açıklaması VİDEO