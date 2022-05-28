Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
475.950
0.47%
BTXN Coin
12.80
3.14%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'un fethini kutladı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fethi'nin 569'ncu yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
    • 28.05.2022 - 23:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'un fethini kutladı

    İstanbul'un 569'ncu yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbullulara seslendi.

    Yerlikaya, fethin İstanbul'un bayramı olduğunu söyledi.

    "Bu eşsiz şehrin fethi 569'ncu yıl dönümündeyiz, kutlu olsun"

    Yerlikaya açıklamasında, "Dünya üzerinde fethi Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenip, çağ kapatıp, yeni bir çağ başlatan başka bir şehir daha yok. Kubbelerle donattığımız, Osmanlı devletine 470 yıl boyunca başkentlik yapan medeniyetimizin baş tacı olan İstanbul'umuz işte böylesine özel, böylesine ayrıcalıklı bir şehir. Bu eşsiz şehrin fethi 569'ncu yıl dönümündeyiz, kutlu olsun" dedi.

    29 Mayıs'ın önemine değinen Yerlikaya, "Şanlı sancağımız tarihte benzeri görülmemiş bir fetih planıyla 53 gün süren kuşatma sonunda, İstanbul surlarında dalgalanmaya başlandı. İşte o günden beri her 29 Mayıs bizler için fetih demektir, Fatih demektir, İstanbul'umuzun bayramı demektir. Bizlere İstanbul gibi emsalsiz bir şehri emanet eden kutlu fethin Fatih'i, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun muzaffer askerlerini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul un fethini kutladı #1

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul un fethini kutladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm 2. fragmanı: Sezon finali öncesi büyük ve kanlı savaş..!
    Medya

    Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm 2. fragmanı: Sezon finali öncesi büyük ve kanlı savaş..!

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    Görüş Bildir